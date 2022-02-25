"Вірте у Збройні Сили України": сьогодні Росія втратила рекордну за всю історію понад 1 тисячу військових

"Вірте у Збройні Сили України": сьогодні Росія втратила рекордну за всю історію понад 1 тисячу військових

Збройні сили України стійко тримають оборону рідної землі.

Сьогодні кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає понад одну тисячу. Такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.

Також читайте До Києва зайшли ЗСУ: не поширюйте інформацію про пересування військ

Про це повідомила прессужба Сухопутніх військ Збройних сил України.

"Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо Збройні Сили України стійко тримають оборону і будуть боронити свою землю від окупанта. Вірте у Збройні Сили України", - наголосили у штабі.