"Вірте Україні та ЗСУ — і ми переможемо": військові із зони ООС привітали українців з Днем єдності

"Вірте Україні та ЗСУ — і ми переможемо": військові із зони ООС привітали українців з Днем єдності

Командувач ООС підкреслив, що Збройні сили 2022 року вже зовсім не такі, як були у 2014-му.

Українські військові, на чолі з командувачем Об'єднаних сил Олександром Павлюком привітали українців з Днем єдності. Вони наголосили, що саме єдність - основна сила України.

Про це Павлюк сказав 16 лютого під час марафону до Дня єдності.

Командувач ООС наголосив, що лише завдяки єдності українська армія вже восьмий рік стримує ворога. За його словами, Україна за цей час стала сильнішою і більш розвиненою.

"Ми не тільки стримуємо агресора, але й розвиваємося, стаємо сильнішими. Щодня ми відчуваємо допомогу всього українського народу. Кожного дня нас підтримують, забезпечують та вірять. Дякуємо за це, ми вистоїмо", – наголосив Павлюк.

Командувач ООС підкреслив, що Збройні сили 2022 року вже зовсім не такі, як були у 2014-му.

"Зараз наші бійці підготовлені, мотивовані, добре оснащені. Але основна наша сила в єдності та вірі, що ми не можемо зрадити наших рідних і близьких. Ми до кінця будемо захищати майбутнє наших рідних і дітей. Вірте Україні та ЗСУ — і ми переможемо", – заявив Павлюк.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запровадив День єднання українців, яке відзначатимуть 16 лютого 2022 року. Цей день багато хто на Заході називає днем потенційного вторгнення Росії в Україну. "Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання", — наголосив Зеленський.

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