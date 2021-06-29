"Вірус нікуди не зник": відомий лікар дав невтішний прогноз щодо нової хвилі COVID-19 в Україні

"Вірус нікуди не зник": відомий лікар дав невтішний прогноз щодо нової хвилі COVID-19 в Україні

Уникнути нової хвилі коронавірусу можна тільки вакцинацією і обмеженнями.

В Україні нова хвиля коронавірусу може розпочатися вже восени. Зупинити черговий пік зараження COVID-19 можна завдяки вакцинації та обмеженням.

Про це заявив лікар-анестезіолог, відповідальний за клінічні дослідження препаратів від COVID-19 і постковідних уражень в одній з ізраїльських компаній Борис Бриль, повідомляє "Обозреватель".

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За його словами, на високу вірогідність нової хвилі коронавірусу восени вказує низка причин. По-перше, це невелике охоплення вакцинацією від коронавірусу. А по-друге, сама епідемія розвивається хвилями.

"Спочатку захворюваність зростає, потім вводяться карантинні обмеження, потім захворюваність падає, але потім знову зростає. Адже вірус нікуди не зник. Як це можна зупинити? Тільки вакцинацією і обмеженнями", - пояснив Борис Бриль.

Водночас, він уточнив, що Ізраїль, на відміну від України, може уникнути осінньої хвилі, оскільки там вже щеплено близько 80% дорослого населення або близько 60% всього населення.

"Дельта-коронавірус, звичайно ж, потрапив і до нас у країну, але хворіють одиниці – ті, хто не щеплений. Але оскільки нещепленими залишилися молодь і діти, відповідно, і перебіг хвороби порівняно легкий", - додав він.

Раніше Ольга Голубовська повідомляла, що нова хвиля коронавірусу в Україні може розпочатися ще до осені.

Як повідомлялося, у НАН викликає занепокоєння швидке поширення так званого індійського штаму "Дельта" в європейських країнах. У разі його потрапляння до України, ця мутація коронавірусу може розповсюдитися регіонами швидше, аніж у західних сусідів, та мати тяжчі наслідки.

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