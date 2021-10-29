Вірус поліомієліту виявили ще в одному регіоні: під загрозою усі невакциновані діти України до 5 років

Наразі зразки перевіряють спеціалісти в Гельсінки.
Вірус, який зумовлює поліомієліт, котрий виявили у дитини у Рівненській області, зафіксували у Закарпатській області.
Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін сказав на брифінгу.
Виявлені зразки наразі перебувають у референс-лабораторії ВООЗ в Гельсінки.
"Було проведено епідеміологічне розслідування цього випадку, визначено коло контактних осіб, взято на дослідження проби води і ґрунту. Окрема група працювала і у Закарпатській області. Там також підтвердили наявність поліовірусу", - висловився Кузін.
За його словами, від результатів епідрозслідування залежить, яких заходів вживатиме держава. Щодо Рівненщини, то там спеціалісти Держпродспоживслужби перевіряють, чи допускають невакцинованих дітей до відвідування шкіл.
Також в ОТГ, де проживає дитина з виявленим поліомієлітом, із 243 дітей вакцинувалося лише 86, у 109 були тимчасові протипоказання. Батьки ще 48 дітей взагалі відмовились від щеплень.
Кузін нагадав, що поліомієліт може спричиняти параліч на все життя, а іноді призвести до смерті. Тому закликав батьків не ризикувати здоров'ям своїх дітей і провести щеплення, якщо воно відсутнє, адже нині під загрозою усі невакциновані діти країни до 5 років.
"Поліомієліт - це страшне захворювання, від якого немає ліків. Єдиний захист від нього - вакцинація", - заявив Кузін.
Дітей вакцинують від поліомієліту в 2, 4, 6, 18 місяців, 6 і 14 років. Станом на 1 жовтня найкраща ситуація із вакцинацією дітей від цієї хвороби у Києві, Кіровоградській та Сумській областях. Найгірша у Закарпатській, Івано-Франківській та Херсонській областях. Наразі у країні охоплення трьома дозами щеплень дітей до року становить 59,7%.
Нагадаємо, в Україні зафіксували кілька випадків поліомієліту. Недугу виявили в одному з селищ Рівненської області. Спершу хворобу діагностували у 1,5-річної дитини, потім — ще у шести осіб. Після чого до регіону відправили епідеміологів, які займаються вивченням обставин потрапляння до нашої країни інфекції.
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