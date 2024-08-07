"Віруючому" чоловіку, який був у розшуку за ухилення від мобілізації, дали нову повістку: як це закінчилось

У Черкаській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який був у розшуку через ухилення від мобілізації та категорично відмовився від служби в армії.

Про це йдеться у вироку Кам`янського районного суду Черкаської області.

За даними суду, чоловік ухилявся від військової служби та був у розшуку. У липні 2023 року він отримав "бойову" повістку, проте вкотре не прийшов до ТЦК.

На суді чоловік провину визнав та пояснив, що не хоче служити у ЗСУ. Він зазначив, що "йому було вручено повістки раніше та притягнуто до адміністративної відповідальності за неявку, після чого він сплатив штраф близько 2 тисяч гривень. За словами обвинуваченого, медична комісія була формальністю, його не оглядали належним чином". Адвокат чоловіка додав, що його підзахисний став "віруючою людиною, яка не може воювати" та переконував суд, що той доглядає за своїм дідусем.

Працівники ТЦК зазначили, що чоловік тривалий час ухилявся від військової служби та навіть був оштрафований через те, що не став на облік. Згодом жителя Черкащини оголосили у розшук через ухилення від служби. Проте коли йому дали повістку, то підсудний вкотре її проігнорував та заявив, що не хоче служити.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Закарпатській області до 3 років та 2 місяців засудили чоловіка через ухилення від мобілізації.

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