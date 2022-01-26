Вирване волосся та синці: у Харкові дві жінки побились через телевізор

Вирване волосся та синці: у Харкові дві жінки побились через телевізор

Підозрювана на суді розкаялась.

У Харкові жінка через телевізор відлупцювала дружину брата. Вона вимагала його вимкнути, а коли та відмовилась, то схопила потерпілу за волосся та кілька разів вдарила кулаком по голові.

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Про це йдеться у вироку Дзержинського районного суду м. Харкова (назва суду недекомунізована - ред.), повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, підозрювана спочатку вимагала від дружини брата вимкнути телевізор, а коли та відмовилась знеструмила квартиру. Після того, як потерпіла поскаржилась чоловіку, родичка схопила її за волосся та тягала по квартирі, а потім кілька разів вдарила кулаком по голові. У потерпілої діагностували легкі тілесні ушкодження, зокрема у жінки було вирване волосся та синці на тілі.

На суді підозрювана провину визнала та розкаялась. Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 125 КК України та оштрафував на 850 грн.

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