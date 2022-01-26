Вирване волосся та синці: у Харкові дві жінки побились через телевізор

Підозрювана на суді розкаялась.
У Харкові жінка через телевізор відлупцювала дружину брата. Вона вимагала його вимкнути, а коли та відмовилась, то схопила потерпілу за волосся та кілька разів вдарила кулаком по голові.
Про це йдеться у вироку Дзержинського районного суду м. Харкова (назва суду недекомунізована - ред.), повідомляє ТСН.ua.
За даними суду, підозрювана спочатку вимагала від дружини брата вимкнути телевізор, а коли та відмовилась знеструмила квартиру. Після того, як потерпіла поскаржилась чоловіку, родичка схопила її за волосся та тягала по квартирі, а потім кілька разів вдарила кулаком по голові. У потерпілої діагностували легкі тілесні ушкодження, зокрема у жінки було вирване волосся та синці на тілі.
На суді підозрювана провину визнала та розкаялась. Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 125 КК України та оштрафував на 850 грн.
Читайте також:
- "Застебніть ширінку, холодно": в Умані пенсіонер показував статевий орган школяркам і пропонував оральний секс (відео)
- У Києві поліція перевіряє блогерку, яка на Porsche влаштувала ДТП
- Немає продуктів і питної води: у більшості бомбосховищ Києва можна перечекати тільки "критичний момент"