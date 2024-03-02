Вирви та спалені авто: очевидці розповіли подробиці атаки на Харків

Внаслідок нічного влучання "Шахеда" по Шевченківському району Харкова зайнялися авто, пошкоджені гаражі та вибиті вікна у будинках поряд.

Про це повідомляє "Суспільне".

У місцевого мешканця Олексія Шерстюка внаслідок атаки згоріло авто.

"Почув, наче мотоцикл гуде. Набирав (дрон — ред.) швидкість. Все більше і більше. Зрозуміло, що вже влучання. Спершу здавалося, що у будинок. Воно сиплеться все, вікна, шифер летить. Потім вибіг, дивлюся — чотири машини горять. Одразу от вирва. Це 15-20 метрів (від будинку — ред.), — каже Олексій Шерстюк.

Ворожа атака на Харків (8 фото)

У Харкові пролунали два вибухи, перший чули о 23:58 1 березня. За даними Повітряних сил, група "шахедів" наближалася до Харкова з півночі.

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У Шевченківському районі Харкова внаслідок влучання дрона пошкоджені чотири автомобілі та побиті близько десяти гаражів. Вибуховою хвилею вибило вікна у понад десяти квартирах у багатоповерхівках поряд, повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Нагадаємо, що раніше ворог атакував Одесу дронами.

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