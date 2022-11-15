Вирви, уламки і розтрощена техніка: з'явилося відео з польського Пшеводува, куди впали російські ракети

Російські ракети зруйнували ферму у Польщі і вбили двох людей.

Російські окупанти під час масованого обстрілу ракетами України, ймовірно, влучили на територію Польщі. В результаті загинули двоє громадян Польщі.

В Мережі з'явилося відео з місця події.

На кадрах видно масштабні руйнування, розтрощену сільськогосподарську техніку та велику вирву від снаряду.

Зараз фахівці НАТО встановлюють, чи це впали уламки збитої українською ППО російської ракети, падіння самої ракети чи ракети ППО ЗСУ.

Нагадаємо, що за інформацією польських ЗМІ, у другій половині 15 листопада, під час російської атаки по Україні, у місті Пшеводув на території Польщі пролунав вибух. В результаті загинули двоє людей. За повідомленням ЗМІ Польщі, причиною могла стати російська ракета.

Пізніше з'явилася інформація, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив про термінове скликання радбезу. Речник уряду Польщі Петр Мюллер зазначив, що подробиці оприлюднять після наради.

Раніше повідомлялося, що 15 листопада, РФ завдала нового масованого ракетного удару по території України. Через влучання ракет у деяких містах зникла електроенергія.

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