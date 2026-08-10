Віри у перемогу не втратили, але є нюанс: що українці думають про кінець війни

Що українці думають про кінець війни / © КМДА

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У доволі нестабільний період та кризу всередині країни проводяться десятки соціологічних опитувань, аби визначити, що думає народ України. За даними соціологічного опитування, лише 22% українців чекають на кінець війни 2026 року.

Про це стало відомо з даних КМІС.

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Що українці думають про кінець війни: деталі опитування

Попри психологічне виснаження та тривалу війну, українці зберігають доволі високий рівень моральної стійкості, оптимізму та віри в майбутнє. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у другій половині липня 2026.

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Абсолютна більшість громадян — 82% — переконані, що війна закінчиться перемогою України. 59% у цьому повністю впевнені, а 23% скоріше поділяють таку думку. Поразку України прогнозують лише 3% опитаних, тоді як 16% вагаються з відповіддю. Для порівняння, у лютому 2024 року в перемогу вірили 89% респондентів.

Суттєво змінилося й сприйняття подій на полі бою. Зараз 39% українців вважають, що перевага на боці України, і лише 7% віддають її Росії. Водночас 32% переконані, що жодна зі сторін не має переваги, а 22% не змогли оцінити стан справ.

У лютому 2024 року ситуацію на користь України оцінювали лише 24% респондентів, тоді як 15% вбачали перевагу ворога.

Щодо термінів завершення бойових дій, більшість не чекає на швидкий фінал:

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22% опитаних очікують на завершення війни до кінця 2026 року;

13% прогнозують кінець війни у першій половині 2027 року;

39% вважають, що це станеться у другій половині 2027 року або пізніше;

26% не змогли надати конкретну відповідь.

Попри невизначеність, 63% українців залишаються оптимістами щодо довгострокового майбутнього країни і вірять, що за 10 років Україна стане членом Європейського Союзу. Песимістичний сценарій із руйнацією країни бачать 23% опитаних, ще 14% не визначилися.

Опитування проходило від 16 до 31 липня 2026 року методом комбінованого інтерв’ю: одна половина респондентів опитувалася телефоном (CATI), а інша — під час особистих візитів (face-to-face) із використанням планшетів. Загалом соціологи опитали 1808 респондентів на підконтрольних Україні територіях. Формальна статистична похибка для всієї вибірки не перевищує 3,5%.

Скільки українців готові терпіти війну

Нагадаємо, за даними попереднього опитування, майже половина українців (45%) очікує, що війна з Росією закінчиться не раніше другої половини 2027 року або пізніше. За даними опитування КМІС, лише 21% респондентів сподіваються на її завершення до кінця поточного року, тоді як 15% прогнозують фінал у першій половині 2027 року.

Попри коливання суспільних настроїв на початку 2026 року, коли частка готових терпіти війну стільки, скільки необхідно, впала з 65% у січні до 48% у квітні, станом на липень-серпень цей показник знову зріс до 61%. Водночас кількість тих, хто розраховує лише на декілька місяців терпіння, зменшилася з 29% у квітні до 20% зараз.

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