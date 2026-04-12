"Віримо і творимо дива": Зеленський з дружиною привітав українців з Великоднем

Зеленський з дружиною / © president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська привітали українців із Великоднем.

Текст привітання опубліковано у Телеграм президента.

«Дорогі українці! Дорогі українки! Бог серед міста, і воно не похитнеться. Ці слова закарбовані тут, над нашою орантою, у нашій великій Софії. І наділені ці слова надзвичайною силою, яку ми відчуваємо понад півтори тисячі днів битви за життя, у якій не похитні наша Україна, наша столиця, наші люди і наша віра.

І це так важливо сьогодні, коли війна не лише на полі бою, а й точиться за пекла битва емоцій, характерів і духу, правди проти брехні віри, проти вічої надії, проти розпач. Вести цю боротьбу не просто всім нам, особливо в часи турбулентності, коли, здається, світ летить у прірву, і ніхто не знає, яким буде завтра. У такій миті саме Великдень і його сенси підказують нам, як не опускати рук, де знайти світло, щоб не заблукати.

Ці відповіді, ці знаки поруч з нами, у наших близьких, у наших родинах, у кожному вчинку, погляді, обіймах, у кожному повідомленні і у кожному слові підтримки. У наших ти як? Не бійся, я поруч. Бережи себе.

Все буде добре. Бо це світло, світло в наших людях, збагачує нас силою, щоб витриматися. Як одна велика родина.

Родина Україна. І саме так разом ми подолали цю зиму, найважчу в нашій історії, але яка програла. Програла нам, і холод безславно відступив, і ми дочекалися своєї весни.

І сьогодні разом відзначаємо свій Великдень. П’ятий рік поспіль, ми робимо це попри біль, усі випробування і зло, що оточує нашу землю. Робимо, доводячи українці завжди лишаються українцями.

І жодна війна цього не зітре, тож цей день для нас завжди про родину, тепло, власного дому, про дитячий сміх у ньому. Заради того, щоб цей сміх лунав, тисячі українців на фронті захищають Україну та свої сім’ї. Хоч би які темні хмари затягували небо, ми бережемо свою ідентичність, сімейні традиції.

Ми щороку готуємося, збираємо великодній кошик, розмальовуємо писанки, випікаємо паски, прикрашаємо свій дім, садимо дерева і квіти. І все це зовсім не про їжу чи декор, а про народ, який прагне, щоб довкола розквітало життя. І це і є саме той сенс, яким наповнений Великдень для всіх нас.

Так було в усі століття, протягом яких стоїть Софія. Так є й сьогодні, коли Україна стоїть твердо, вперто, непохитно, знаючи заради кого і заради чого. Щоб на зміну П’ятому Великодню в часи війни прийшов перший мирний Великдень на всій нашій землі для всіх наших людей.

Коли великодній дзвін не порушить сирена тривоги. Коли відступить зима і усе зло з нашої землі, і всі дочекаються своїх з фронту, полону, окупації. Коли кохані поруч, і онуки на руках у наших батьків, і ми знову за одним столом.

За це варто боротися, і ми робимо це вже 1509 днів. І на Великдень, як ніколи, сильною є наша віра. Віра у перемогу миру над війною.

Чотири роки тому всі ми молилися, щоб Україна вистояла. Молилися і боролися за це. Чотири роки тому всі ми молимося і боремося, аби Україна жила в мирі.

Покладаємося не тільки на небесні сили, а й на наші сили безпеки та оборони. Віримо, однаково, у Божу милість і нашу сміливість. Сподіваємося на заступництво нашої оранти і влучність нашої далекобійності.

Сьогодні українці не лише вірять у диво, а й творять дива самі щоденно, власноруч своїми вчинками, роботою, мужністю, самовідданністю, силою духу. Щоб бути разом, триматися своїх, вірити в Україну, вірити одне в одного. Допоки це не змінне зло без сили.

Тож, нехай надія та тепло цього дня поєднають серця всіх наших людей. Нехай Бог захистить тих, хто захищає нас. І бережуть небеса всіх, хто оборонить нашу і небо, і землю.

І міцною буде воля всіх, хто бореться проти неволі. Нехай кожен, хто допомагає і шукає, завжди її знайде. Кожен, хто в дорозі, завжди її подолає.

Кожен, хто робить для України все можливе, не втрачає віри в те, що все можливо. Ми щиро вітаємо вас із цим великим світлим днем. Всіх неймовірних людей, неймовірних дітей, незавікомужніх хлопчиків і дівчаток, які не розучилися вірити в добро.

Наших матерів і батьків, всіх наших міст і села, які заслужили на мирне життя. Побачте спокійні дні та ночі, торжество справедливості, світла, правди та перемогу миру на всій нашій землі. Нехай буде так, хай буде мир і буде Україна.

З Великоднем вас, дорогі українці та українки. Христос Воскрес! Воїстина Воскрес!»

Нагадаємо, митрополит Епіфаній також привітав українців з Великоднем.

12 квітня християни Православної церкви України та Української греко-католицької церкви відзначають Великдень.

Упродовж 12 квітня прямі трансляції великодніх богослужінь з Києва відбудуться на телеканалі «Суспільне Культура», «Українському радіо» та радіо «Культура», повідомляє «Суспільне».