Вищий антикорупційний суд конфіскував активи російського депутата Бабашова

В дохід держави стягнуто нерухомість і земельні ділянки в Криму, корпоративні права, рухоме майно.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до російського депутата Леоніда Бабашова про конфіскацію його активів на підставі п. 1-1 ч.1 ч.1 ст.4 закону України "Про санкції".

Про це йдеться на сайті ВАКС.

"Рішенням суду стягнуто в дохід держави активи, що належать відповідачу або щодо яких відповідач здійснював права, тотожні до права розпорядження ними. Йдеться про частину земельної ділянки; житловий будинок; нежитлові будівлі; транспортний засіб; корпоративні права. Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС протягом 5 днів від дня проголошення рішення", - йдеться у повідомленні ВАКС.

Про те, що рішення стосується Бабашова, повідомила голова департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України Інна Богатих.

"ВАКС сьогодні ж задовольнив позов Мін'юсту до Бабашова Л. І. – депутата Державної думи РФ від політичної партії "Єдина Росія", який підтримав закони про ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу між РФ і так званими ЛНР і ДНР, а також низку законів, якими РФ намагається легалізувати анексію окупованих територій України. Активно висловлює публічну підтримку путінському режиму. В дохід держави стягнуто нерухомість і земельні ділянки в Автономній Республіці Крим, корпоративні права, рухоме майно", - написала вона у Facebook.

Нагадаємо, суд арештував приховані активи Оксани Марченко на понад 440 млн грн.

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