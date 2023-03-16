Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому міністру інфраструктури

Андрія Пивоварського підозрюють у зловживанні владою та службовим становищем, які завдали державі понад $30 млн збитків.

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому міністру інфраструктури України Андрію Пивоварському запобіжний захід у вигляді застави розміром майже 10 млн гривень у справі про зловживання владою та службовим становищем, що завдали державі понад 30 млн доларів збитків.

Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила у Телеграмі.

"Суд визнав підозру обґрунтованою та частково задовольнив клопотання, застосувавши до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 9 997 900 грн. Внести кошти на відповідний рахунок Вищого антикорупційного суду фігурант зобов’язаний не пізніше ніж за п'ять днів із дня обрання запобіжного заходу", — зазначили в САП.

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Також на колишнього міністра покладений обов’язок прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду й утримуватися від спілкування з іншим обвинуваченим у справі і свідками.

Крім того, він має повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи, виїзди за межі Києва й Київської області.

Строк дії обов’язків — до 16 травня поточного року.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати ВАКС протягом п'яти днів із дня її проголошення.

Нагадаємо, підозра ексміністру інфраструктури в заподіянні державі збитків на суму 30 мільйонів доларів була оголошена в лютому поточного року. Підозрюваним у цій справі проходить також його перший заступник.

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