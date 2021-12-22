Вищий антикорупційний суд заочно заарештував ексголову правління "ПриватБанку" Дубілета

Його підозрюють у розтраті грошей банку перед його націоналізацією та у завданні збитків на $314,9 млн (понад 8,2 млрд грн за курсом НБУ).

Вищий антикорупційний суд заарештував ексголову правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета, щоправда, запобіжний захід обрали заочно.

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Про це 22 грудня повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"22 грудня 2021 року за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові правління ПАТ КБ "ПриватБанк"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ході слідства встановлено, що у грудні 2016 року, за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним, голова правління спільно з іншими особами на підставі неправдивих документів виплатив коштом банку понад 136,89 млн гривень на користь страхової компанії, пов'язаної з банком.

Окрім цього, Дубілет підозрюється у розтраті грошових коштів банку в переддень його націоналізації "шляхом незаконного списання зобов'язань компаній-нерезидентів за рахунок коштів "ПриватБанку", організації незаконної та документально не обґрунтованої заміни боржника на підконтрольну та пов’язану з банком компанію для подальшої неможливості стягнення коштів на користь банку та прикриття вчиненого злочину".

У САП додали, що загальна сума збитків у цьому епізоді досягає $314 901 825,8. Згідно з офіційним курсом НБУ станом на 16.12.2016 р. це дорівнювало 8 281 448 814,81 грн (8,2 млрд грн).

Нагадаємо, 28 жовтня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурорів та детективів та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо колишнього голови правління "ПриватБанку".