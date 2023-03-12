Виселення монахів УПЦ МП з Лаври Зеленський назвав зміцненням духовної незалежності

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення про розірвання договору, згідно з яким монахи УПЦ Московського патріархату користувалися державною власністю, що належить Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра".

Про це він говорив у своєму традиційному вечірньому зверненні у неділю, 12 березня.

Це рішення Зеленський назвав зміцненням “нашої духовної незалежності”.

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“Я бачу схвалення українцями цих наших кроків – цілком законних. І ми продовжимо цей наш рух. Ми не допустимо, щоб у держави-терориста залишилась хоча б якась можливість маніпулювати духовністю нашого народу, руйнувати українські святині – наші лаври – або красти з них будь-які цінності”, - наголосив він.

Нагадаємо, до 29 березня священники УПЦ Московського патріархату повинні звільнити культові будівлі монастиря та передати майно державі.

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