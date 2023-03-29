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Виселення УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври: в ПЦУ назвали два шляхи

Автор
Павло ЗаяцПавло Заяц
Дата публікації
Перегляди
1918
Час на прочитання
2 хв
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В ПЦУ наголошують, що богослужіння в Лаврі не повинні припинятися.

Духовенство Української православної церкви Московського патріархату має залишити територію Києво-Печерської Лаври, або вичавити з себе "руський мір".

Про це в ефірі "1+1" під час всеукраїнського телемарафону заявив священик Православної церкви України Георгій Коваленко.

"Ніхто - ані українська держава, ані українське суспільство, ані українські церкви не зацікавлені в тому, щоб там припинилася молитва. Молитва в Лаврі як лунала, так і буде лунати", - наголосив священик ПЦУ.

Як зазначив Коваленко, у Лаврі знаходяться "не тільки і не стільки ченці".

"Ченці складають меншість. У Лаврі центр управління Московського патріархату. Структури організаційні, структури управління Московським патріархатом. Я думаю, що є два шляхи - коли фізично носії ідеології "руського міра" залишають територію, або люди на території, зокрема і ченці, самі з себе з середини видавлюють Московський патріархат. Тоді ченці і люди залишаються, а Московський патріархат виходить. Два шляхи - або зовнішній, або внутрішній", - заявив він.

Нагадаємо, 29 березня УПЦ МП має остаточно залишити Києво-Печерську Лавру. Після розірвання договору на оренду території Лаври в УПЦ МП було 20 днів на виселення.

Увесь цей час на території національного заповідника працювала комісія Міністерства культури, яка перевіряла, чи всі цінності на місці. 30 березня розпочне роботу ще одна комісія, що розпочне передавати майно від монастиря до держави.

Частина священиків УПЦ МП назвали виселення з Лаври протизаконним і заявили, що виїжджати не збираються.

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Дата публікації
Перегляди
1918
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