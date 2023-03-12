Виселення УПЦ МП з Лаври: скандальний митрополит Павло заявив, що "апокаліпсис починається з України"

Скандальний ієрарх закликав прихильників "відстоювати свої права та свої святині".

Скандальний намісник монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополит Павло знову відзначився нападками на адресу української влади та ПЦУ.

Про це він заявив під час проповіді в одному із храмів Нижньої лаври, якими поки що користується МП.

Також читайте Виселення монахів УПЦ МП з Лаври Зеленський назвав зміцненням духовної незалежності

"Напевно, Апокаліпсис починається з України, тому що тут великі святині, Київ називають другим Єрусалимом, вся наша Свята Русь, Україна та інші міста вкриті мощами угодників Божих", – сказав митрополит, якого в Мережі жартома називають "Паша-Мерседес" через нібито його улюблену марку елітних авто.

Павло назвав українську владу "онуками вождів революції (1917 року. – Ред.) – гонителів Церкви". А духовенство ПЦУ скандальний ієрарх звинуватив у "оскверненні" Трапезного та Успенського соборів Лаври.

Він закликав своїх прихильників "відстоювати свої права та свої святині".

"Брати і сестри, ви не повинні залишатися осторонь. Ми обирали цих депутатів і сьогодні ми повинні дати відповідь: як обирали, так можемо і усунути, як це заведено в цивілізованому світі. Тому нам доведеться підняти голос. Ми повинні відстояти свою віру, ми не повинні осоромити Церкву, нехай навіть мене розстріляють. Я не боюся смерті", – підсумував Павло.

Нагадаємо, до 29 березня священики УПЦ Московського патріархату мають звільнити усі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко пояснив, що ченці зможуть після завершення державних перевірок залишитись у Київській лаврі, але за певних умов.

За інформацією видання LB.ua, аудиторська перевірка виявила близько 40 незаконних новобудов на території Лаври у Києві.

У свою чергу глава РПЦ патріарх Кирило, який благословляє окупантів вбивати українців, назвав Лавру "колискою російської цивілізації" та закликав своїх прихильників "захистити" її.

Читайте також: