Віщує біду та не водиться в Україні: під Дніпром помітили незвичного птаха (фото)

Чорний лебідь. Фото: Mike Lehmann, Mike Switzerland/CC BY-SA 3.0

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На річці Самара у Дніпропетровській області помітили незвичного для України птаха — чорного лебедя. Він з’явився на пляжі в районі Воронівки та, за словами очевидців, зовсім не боїться людей.

Про це повідомило видання УНІАН з посиланням на місцеві Telegram-канали.

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Чорні лебеді не утворюють в Україні стійких диких популяцій. Природний ареал цього виду охоплює Австралію і Тасманію, однак птахів утримують у зоопарках, парках та приватних господарствах у різних країнах світу.

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Те, що лебідь на Самарі спокійно наближається до відпочивальників, може свідчити про те, що раніше він жив у неволі. Водночас достеменно невідомо, звідки саме птах потрапив на водойму.

Раніше чорних лебедів уже помічали на Київському та Бурштинському водосховищах, у «Тузлівських лиманах» на Одещині, а також поблизу Дніпра та Луцька.

Чорний лебідь. Фото: Корисна газета міста Самар

Чому чорного лебедя пов’язують із поганими подіями

У давнину в Європі незвичному птаху приписували містичне значення. Існувало повір’я, що чорний лебідь у польоті нібито віщує погані новини, хвороби або інші біди. А появу одного такого птаха серед білих лебедів сприймали як знак майбутніх випробувань чи потрясінь.

Згодом вислів «чорний лебідь» набув іншого значення. Сьогодні ним називають несподівану та важко передбачувану подію, яка спричиняє серйозні наслідки.

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Сам чорний лебідь (Cygnus atratus) належить до родини качкових. Дорослі птахи виростають до 110–140 см і можуть важити від 4 до 8 кг. Вони мають чорне оперення та характерний яскраво-червоний дзьоб із білою смугою. Живляться переважно водними рослинами, водоростями та зерном.

Нагадаємо, раніше жителі Обухівського району Київщини спостерігали дивовижне видовище, як сотні лелек одночасно злітаються на одну локацію в селі.

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