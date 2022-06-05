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Вишиванку Зеленського продали на благодійному аукціоні за 100 тисяч доларів

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Вишиванку Зеленського продали на благодійному аукціоні за 100 тисяч доларів

Вишиванку Володимира Зеленського, яку він вдягав на День вишиванки цього року, продали на благодійному аукціоні.

За сорочку українського президента вдалося вторгувати 100 тисяч доларів США, а придбала її юридичка компанія Asters USA.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Аукціон відбувся в п’ятницю 3 червня, в межах презентації програми United 24, на території Українського Дому, у Вашингтоні.

"За чотири тижні через United 24 було зібрано 50 мільйонів доларів. Найбільша кількість донорів зі Сполучених Штатів. Ми отримували пожертви від 20 до 1000 доларів. І кожен долар важливий", - сказав Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації.

United 24 була створена для залучення коштів для допомоги Україні, завдання проєкту - зібрати кошти на підтримку України. Отримані від торгів кошти надходять на рахунки Національного банку та спрямовуються профільними міністерствами на потреби за трьома напрямами: оборона та розмінування, медична допомога, відбудова України.

Під час благодійного аукціону в п’ятницю, окрім вишиванки Володимира Зеленського були продані футболки з автографами українських футболістів Артема Довбика та Андрія Ярмоленка, в яких вони  грали у матчі української збірної проти Шотландії, 1 червня. Також, "з молотка" пішов відомий керамічний кухоль у формі півника, аналогічний тому, який вцілів на шафці в обстріляному росіянами житловому будинку, в селищі Бородянка, що на Київщині. Обидва лоти коштували 1700 доларів. Гроші підуть на United 24. 

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Самі торги відбувалися в Українському домі у Вашингтоні за участі нашого посла у США Оксани Маркарової. Усі, хто робив пожертви під час заходу, могли отримати пільги у податковій сфері США.

Нагадаємо, що популярний у соцмережі пес Патрон замилував фоловерів новою світлиною. На ній він зазнімкований у своїй улюбленій вишиванці, яку йому подарувала підписниця. Біля Патрона сидить його молодший друг Дюк, який ще зовсім малюк.

Вишиванку Зеленського продали за 100 тисяч доларів

Вишиванку Зеленського продали за 100 тисяч доларів

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