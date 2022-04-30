Вишліть нам "Джавеліни": кумедні меми на візит Анджеліни Джолі до Львова

Відома американська акторка Анджеліна Джолі у суботу, 30 квітня, приїхала до Львова.

Перш ніж відвідати переселенців на залізничному вокзалі та дітей, які постраждали від ракетного удару військових РФ по вокзалу у Краматорську, пані посол ООН у справах біженців заскочила до кав’ярні.

Відео, яким поділилася на своїй сторінці у Facebook Майя Підгорецька, стрімко поширилося Мережею. Втім, у ролику юзерів насмішив юнак, який сидить за столиком та не зважає на зірку Голлівуду, займаючись своїми справами у смартфоні.

Користувачі не втратили нагоди та наробили купу кумедних мемів, а редакція сайту ТСН.ua зібрала їх у добірку.

Так, юзери припускають, що хлопець був надто зайнятий прочитанням новин, новим брифінгом Арестовича або ж переглядає фото знищених російських солдатів.

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Цілком ймовірно, що відвідувач закладу шукав, де можна придбати бензин.

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

А от комік та музикант Іван Марунич пожартував, що акторка була частиною законопроєкту ленд-лізу, за який проголосували у Палаті представників Конгресу США.

Фото з відкритих джерел

Блогер Вадим Дідик не упустив нагоди пригадати дружину Медведчука Оксану Марченко. На неї нещодавно також створювали купу фотожаб через десятки звернень до президентів з проханням звільнити чоловіка.

Фото з відкритих джерел

Тим часом телеведучий Григорій Решетнік заявив, що Джолі стала головною героїнею нового сезону "Холостячки".

Кажуть, що Жан-Клод Ван Дам вже також виїхав до Львова. Лишень подивіться:

Відтепер юзери називають акторку Анджелою Джоліненко. Від творців "Борис Джонсонюк" та "Еммануель Макроненко".

Фото з відкритих джерел

За ще однією версією, Байден не почув прохання Зеленського надіслати Україні "Джавеліни" та натомість відправив Анджеліну:

Фото з відкритих джерел

Не змогли фани не згадати і колишнього чоловіка зірки – Бреда Пітта.

Фото з відкритих джерел

Не оминув подію увагою і мер Львова Садовий:

Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, 30 квітня Анджеліна Джолі приїхала до Львова. Пані посол ООН у справах біженців відвідала львівський залізничний вокзал, де вислухала історії евакуйованих, які розповіли, що через терористичні дії Росії втратили все. Крім того, Джолі завітала до вокзальних волонтерів, психологів та лікарів. Також зірка провідала у лікарні дітей, які постраждали від ракетного удару військових РФ по вокзалу у Краматорську, і школу-інтернат, де поспілкувалася та сфотографувалася з вихованцями.

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