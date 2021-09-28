Висіла на балконі 12 поверху і дригала ногами: у Житомирі поліцейський у відпустці врятував жінку

Висіла на балконі 12 поверху і дригала ногами: у Житомирі поліцейський у відпустці врятував жінку

Жінка хотіла укоротити собі віку, а потім передумала.

У Житомирі 38-річна жінка надумала стрибати з балкону своєї квартири на 12 поверсі. І навіть встигла перелізти через перила. Але потім стрибати передумала - от тільки залізти назад вже не змогла.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 28 вересня.

"Нічого не кричала, тільки дригала ногами, трималася", - розповідає очевидиця Лариса Яковлєва.



"Просила допомоги, каже: "Дівчата, допоможіть". Хотіли вірьовки в'язати з простирадл, але зрозуміли, що її не втримаємо", - додає ще одна сусідка Олена Сікан.

Самовидці викликали допомогу. Саме у цей момент повз будинок йшов капітан поліції - він був у відпустці і гуляв разом із своєю родиною. 34-річний чоловік одразу кинувся у під'їзд, знайшов потрібну квартиру, вибив двері і врятував жінку. Її забрала швидка, а рятівник Денис Білявський сподівається, що решта його відпустки таки пройде спокійно.

"Балкони, зливи, воно все крихке, але як я за неї вчепивсь, то вона мене сильно схопила", - розповідає капітан поліції Денис Білявський.

Новини України: у Житомирі поліцейський врятував жінку-самогубицю

Нагадаємо, раніше тернопільські патрульні показали відео, як врятували від самогубства 18-річного хлопця.

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