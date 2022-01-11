Висіла у "хрущовці" і нікого не цікавила: житель Дніпропетровщини задешево купив картину, яка коштує тисячі доларів

Висіла у "хрущовці" і нікого не цікавила: житель Дніпропетровщини задешево купив картину, яка коштує тисячі доларів

Картини Івана Толкачевського можуть коштувати до 15 тис. доларів.

Житель Дніпропетровської області задешево купив картину, а виявилось, що вона може коштувати тисячі доларів.

Про це у Facebook повідомив Віктор Аверков.

Чоловік зазначив, що з ним сталось справжнє диво напередодні Нового року та Різдва, оскільки він за 2200 грн придбав картину. Він довго не зміг розшифрувати підпису її автора та звернувся до експертів одного із українських аукціонів.

Виявилось, що це полотно відомого художника-пейзажиста Івана Толкачевського та коштує воно тисячі доларів.

"Старовинна картина висіла на стіні звичайної "хрущовки". Як розповіла її колишня власниця, ця картина була у їхньої родини від її народження, а до цього належала її батькам та дідам. І ніхто за всі ці десятиліття не поцікавився історією картини, її походженням та не спробував дізнатись ім'я автора", - зазначив Віктор Аверков.

Чоловік також опублікував дані з аукціону, де полотна цього художника сягають до 15 тис. доларів.

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