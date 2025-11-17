Російська авіація бомбардує Бєлгородщину: у ГУР опублікували перехоплення

Російські винищувачі (ілюстративне фото) / © Associated Press

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) оприлюднило перехоплену розмову, в якій жителька прикордонної Бєлгородської області РФ розповідає про випадки бомбардування російською авіацією власної території.

Про це ГУР повідомило у соцмережах.

У розмові росіянка обговорює пожежі на інфраструктурних об’єктах області, які виникли внаслідок бойових дій, та наголошує на ролі російських військово-повітряних сил у цих інцидентах:

«За 11 днів російські бомбардувальники впустили вісім бомб, вісім бомб на території Бєлгородської області. Уявляєш?» — розповіла мешканка.

За даними української розвідки, російська авіація регулярно використовує керовані авіабомби з модулями планування та корекції (УМПК) для ударів по цивільному населенню України. ГУР МО припускає, що через «технічну недосконалість» цих виробів частина бомб не виходить на запланований курс і падає на території Росії, зокрема в прикордонних районах.

ГУР МО України також нагадало, що «за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата».

Нагадаємо, російські війська 17 листопада вдарили по Одеській області. Так, чотири «Шахеди» влучили в одне місце. Мешканці Одещини стали свідками жахливої атаки БпЛА. Вони цілеспрямовано били в одну й ту саму ціль. Противник запустив 4 дрони.

Російська окупаційна армія провалила визначений президентом держави-агресорки Володимиром Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська. Очільник ГУР Кирило Буданов доповів про ситуацію на загрозливих напрямках фронту, а також про військові приготування Росії та строки, на які розраховує окупант.