"Вісім дівчат із бригади — всі загинули": моторошна розповідь кухарки, яка пережила удар російської авіабомби

Раїса, яка вижила під завалами в Комишувасі / © скриншот з відео

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У Мережі опублікували відео розмови з 68-річною Раїсою — працівницею їдальні в селищі Комишуваха Запорізької області, яка вижила після російського авіаудару 2 листопада. Жінка провела майже дві години під бетонними уламками, перш ніж рятувальники змогли її деблокувати.

Відео з постраждалою оприлюднило видання BBC News Ukrainian на своїй сторінці у Facebook.

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Раїса працювала кухарем у місцевій їдальні. Коли російська авіабомба влучила поблизу, вона перебувала надворі й не встигла дістатися підземного сховища. Унаслідок удару на жінку впала бетонна плита, яка затиснула її праву руку та пошкодила голову.

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«Винесла мусор, зайшла, і далі нічого. Привалили плити. Ми були наверху якраз», — розповіла постраждала.

За словами Раїси, під час атаки поруч із нею перебувала напарниця Ірина Фокіна. Жінка загинула на місці.

«З напарницею була. Іра Фокіна, яка померла зразу, плитою придавило», — згадує Раїса.

Рятувальникам ДСНС знадобилося близько двох годин, щоб дістатися до постраждалої та витягти її з-під завалів. Нині 68-річна жінка перебуває в одній із лікарень Запоріжжя, де отримує необхідну медичну допомогу.

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Раїса втратила колег: її бригада загинула

Жінка виявилася єдиною, хто вижив серед працівників її бригади. За її словами, під час російського удару загинули всі вісім її колег.

«Дівчата з бригади нашої були, вісім людей, і всі загинули», — розповіла вона.

Під час атаки російська авіація вдарила по їдальні та підземній школі, яка використовувалася як гуманітарний хаб і пункт незламності. У цих приміщеннях перебували люди, серед яких були працівники та відвідувачі. Унаслідок удару загинули десятки людей.

За інформацією BBC News Ukrainian, кількість загиблих внаслідок удару Росії по Комишувасі зросла до 42 людей. Ця цифра ще може зростати.

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Удар по Комишувасі — що відомо

Нагадаємо, 2 листопада війська РФ скинули на Комишуваху дев’ять авіабомб. Спочатку під удар потрапили люди, які прийшли отримати гуманітарну допомогу. Згодом окупанти завдали повторного удару, коли на місці «прильотів» працювали рятувальники.

Т.в.о очільника ОВА Михайло Семікін уточнив, що росіяни здійснили прицільну комбіновану атаку. Спочатку застосували керовані авіабомби ФАБ-500, а згодом на підземне укриття скинули — потужніші ФАБ-3000 — тритонну авіабомбу, яка містить майже півтори тонни вибухівки.

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