Вісім дієвих засобів від комарів: позбутися набридливих комах раз і назавжди

Щоб позбутися комарів, які надзвичайно сильно надокучають влітку, варто звернути увагу на вісім простих, але дієвих засобів. В будинку та на природі ви будете повністю захищені вд надбридливих комах. Читайте в матеріалі ТСН.ua про народні засоби від комарів.
Любите літній відпочинок, але набридають надокучливі комарі, які можуть зіпсувати настрій своїм дзижчанням та укусами?
Є кілька народних засобів, які допоможуть позбутися цих комах в будинку та на природі.
- Дієвий засіб від комарів та мух в оселі - валеріана чи камфора, які потрібно випарувати над пальником. Якщо приміщення досить велике беріть не менше 100 г ароматної речовини.
- Щоб позбутися комарів на природі, варто знайти листя горобини або черемшини, дрібно порізати його, а потім натерти соком всі відкриті ділянки тіла. Запах буде чудово відлякувати кровопивць.
- Чудовий захист від комарів - ефірні олії евкаліпту, анісу, гвоздики чи базиліку. Потрібно у склянці води розвести 5-10 капель, а потім намастити всі відкриті ділянки тіла. В будинку можна бризнути цим розчином на свічку або в камін (підійде навіть сковорода), а потім розігріти. Також радять змочити шматочок вати у такому розчині та покласти на підвіконня.
- Цікаво, що комарів відлякує запах листя помідорів чи бузини. Їх можна покласти в будинку в непомітних місцях.
- Покладіть на природі в багаття кілька гілок ялівцю - це ефективний засіб від комарів.
- Запах кедрової олії також чудово відлякує комарів. Також він не подобається тарганам та мухам.
- Хочете, щоб комарі не кусали? Тоді вам варто приготувати настійкою з кореню полині, а потім обмитися нею. Щоб приготувати - візьміть жменю порізаного коріння, залийте його 1,5 л води та закип'ятіть. Потім дайте постояти ще 15-20 хвилин.
- Можете також налити в електричний фумігатор 100% екстракт евкаліпту. Це прекрасний засіб від комарів, після якого надокучливі комахи забудуть дорогу до вашого будинку.