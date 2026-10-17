- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 86
- Час на прочитання
- 1 хв
Вісім КАБів по будинках: окупанти зрання вгатили по Сумщині (фото)
Окупанти застосували вісім керованих авіабомб по території Сумської громади, чотири з них — по обласному центру. Загинув 42-річний чоловік.
Сьогодні, 17 жовтня, росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади.
Про наслідки повідомили в ОВА.
За попередньою інформацією, росіяни застосували 8 КАБів, чотири з яких — по обласному центру.
«Є влучання у житловому секторі на околиці Сум. Щонайменше двоє людей поранені. Ще одна авіабомба зачепила багатоповерхівку та влучила у водойму. Загинув 42-річний чоловік«, — йдеться у повідомленні.
Зараз триває пошуково-рятувальна операція, а постраждалим надається вся необхідна допомога.
Атака по Україні 17 жовтня — останні новини
У ніч проти 17 жовтня армія РФ атакувала Україну балістичними ракетами «Іскандер-М» / KN-23, крилатими ракетами Х-22/32, чотирма крилатими ракетами типу «Калібр» і 332 безпілотниками. ППО знешкодила чотири ракети та 289 безпілотників.
17 жовтня Вінниця залишилася без електроенергії через російську атаку.
У Херсоні загинув водій «швидкої» та постраждало немовля — окупанти скинули КАБи. Ще 13 людей отримати поранення.
У Кривому Розі під ударом перебувало промислове підприємство. На місці зайнялася пожежа.