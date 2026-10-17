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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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86
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Вісім КАБів по будинках: окупанти зрання вгатили по Сумщині (фото)

Окупанти застосували вісім керованих авіабомб по території Сумської громади, чотири з них — по обласному центру. Загинув 42-річний чоловік.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Наслідки атаки

Наслідки атаки

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 17 жовтня, росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади.

Про наслідки повідомили в ОВА.

За попередньою інформацією, росіяни застосували 8 КАБів, чотири з яких — по обласному центру.

«Є влучання у житловому секторі на околиці Сум. Щонайменше двоє людей поранені. Ще одна авіабомба зачепила багатоповерхівку та влучила у водойму. Загинув 42-річний чоловік«, — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки

Наслідки атаки

Зараз триває пошуково-рятувальна операція, а постраждалим надається вся необхідна допомога.

Атака по Україні 17 жовтня — останні новини

У ніч проти 17 жовтня армія РФ атакувала Україну балістичними ракетами «Іскандер-М» / KN-23, крилатими ракетами Х-22/32, чотирма крилатими ракетами типу «Калібр» і 332 безпілотниками. ППО знешкодила чотири ракети та 289 безпілотників.

17 жовтня Вінниця залишилася без електроенергії через російську атаку.

У Херсоні загинув водій «швидкої» та постраждало немовля — окупанти скинули КАБи. Ще 13 людей отримати поранення.

У Кривому Розі під ударом перебувало промислове підприємство. На місці зайнялася пожежа.

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