Вісім КАБів по будинках: окупанти зрання вгатили по Сумщині (фото)

Наслідки атаки

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Сьогодні, 17 жовтня, росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади.

Про наслідки повідомили в ОВА.

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За попередньою інформацією, росіяни застосували 8 КАБів, чотири з яких — по обласному центру.

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«Є влучання у житловому секторі на околиці Сум. Щонайменше двоє людей поранені. Ще одна авіабомба зачепила багатоповерхівку та влучила у водойму. Загинув 42-річний чоловік«, — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки

Зараз триває пошуково-рятувальна операція, а постраждалим надається вся необхідна допомога.

Атака по Україні 17 жовтня — останні новини

У ніч проти 17 жовтня армія РФ атакувала Україну балістичними ракетами «Іскандер-М» / KN-23, крилатими ракетами Х-22/32, чотирма крилатими ракетами типу «Калібр» і 332 безпілотниками. ППО знешкодила чотири ракети та 289 безпілотників.

17 жовтня Вінниця залишилася без електроенергії через російську атаку.

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У Херсоні загинув водій «швидкої» та постраждало немовля — окупанти скинули КАБи. Ще 13 людей отримати поранення.

У Кривому Розі під ударом перебувало промислове підприємство. На місці зайнялася пожежа.

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