Вісім молодих українців намагалися втекти за кордон: скільки заплатили і чим закінчилося (фото)

На кордоні Молдовою прикордонники Подільського загону затримали вісьмох чоловіків, які за своїм віком підлягають призову до армії під час мобілізації.

Про це повідомили в середу, 8 листопада, у пресслужбі ДПСУ.

Як з’ясували правоохоронці, всі втікачі діяли за однією схемою, яку викрили оперативники прикордонного загону.

“Чоловіки відшукали організаторів незаконного переправлення осіб через державний кордон та звернулися до останніх через закритий телеграм-канал. Мешканці Львівської, Запорізької, Харківської, Черкаської, Дніпропетровської, Рівненської областей діяли відповідно наданих інструкцій”, - йдеться у повідомленні.

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Порушники кордону йшли двома окремими групами. Різниця в їхніх діях була лише в тому, що в одному випадку розрахуватися із “провідниками” втікачі повинні були, опинившись на території суміжної держави, а в іншому — заплатили наперед, здійснивши грошовий переказ на користь злочинців від 2800 до 3500 доларів США.

Усіх затриманих притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону).

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили двох мешканців Львова, які переправляли через кордон ухилянтів. Вони виготовляли підроблені пенсійні посвідчення по інвалідності та продавали їх за 11 тисяч євро.

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