ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
321
Час на прочитання
1 хв

Вісім прильотів, пожежі та побиті будинки: наслідки атаки по Харкову

Росіяни вкотре атакували Харків безпілотниками. За даними ОВА, є постраждалі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © ДСНС

Російська армія запустила безпілотники по Харкову у ніч проти суботи, 31 травня. Влучання зафіксовані у Київському та Шевченківському районах. Загалом по місту — вісім прильотів.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Унаслідок атаки є постраждалий, спалахнули пожежі, є пошкодження житлових будівель та СТО.

У Київському районі внаслідок атаки спалахнув вогонь на території підприємства. Там палав дах будівлі. Також тут постраждала одна особа. Медпрацівники оперативно надавали допомогу пораненому. Крім того, у житлових будинках повибивало віконне скління.

У Шевченківському районі через атаку безпілотників РФ теж здійнялася пожежа. Під прицілом росіян опинилася СТО. У будівлі пошкоджені декілька приміщень. Понівечені автівки.

Нагадаємо, у ніч проти 31 травня російські війська завдали авіаудару по селу в Запорізькій області. Загинула 9-річна дитина.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
321
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie