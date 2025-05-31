Вісім прильотів, пожежі та побиті будинки: наслідки атаки по Харкову

Наслідки атаки / © ДСНС

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Російська армія запустила безпілотники по Харкову у ніч проти суботи, 31 травня. Влучання зафіксовані у Київському та Шевченківському районах. Загалом по місту — вісім прильотів.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Унаслідок атаки є постраждалий, спалахнули пожежі, є пошкодження житлових будівель та СТО.

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У Київському районі внаслідок атаки спалахнув вогонь на території підприємства. Там палав дах будівлі. Також тут постраждала одна особа. Медпрацівники оперативно надавали допомогу пораненому. Крім того, у житлових будинках повибивало віконне скління.

У Шевченківському районі через атаку безпілотників РФ теж здійнялася пожежа. Під прицілом росіян опинилася СТО. У будівлі пошкоджені декілька приміщень. Понівечені автівки.

Нагадаємо, у ніч проти 31 травня російські війська завдали авіаудару по селу в Запорізькій області. Загинула 9-річна дитина.