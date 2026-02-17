Вісім років ґвалтував маленьку дівчинку: на Хмельниччині спіймали педофіла

Дівчина плаче / © pixabay.com

На Хмельниччині постане перед судом 46-річний мешканець Кам’янця-Подільського, якого звинувачують у систематичному сексуальному насильстві над своєю падчеркою. Жахливі злочини тривали сім років — від того моменту, як дівчинці виповнилося лише п’ять.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області у Facebook.

Цинічна схема насильства

Злочин було викрито у лютому минулого року, коли 12-річна дівчинка нарешті наважилася розповісти про все матері. З’ясувалося, що жінка після розлучення часто відправляла свого спільного з обвинуваченим сина в гості до батька. Разом із хлопчиком до колишнього вітчима ходила і його малолітня падчерка.

За даними слідства, чоловік діяв за відпрацьованою схемою: він залишав сина гратися за комп’ютером в одній кімнаті, а сам у цей час чинив насильство над дівчинкою в іншій.

Сім років мовчання та страху

Правоохоронці зібрали докази, які підтверджують, що наруга над дитиною почалася ще 2017 року, коли дівчинці було лише п’ять років. Дитина тривалий час не розповідала про це дорослим через залякування та страх.

Як покарають педофіла

Слідчі Кам’янця-Подільського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже направили обвинувальний акт до суду. Фігуранту інкримінують одразу кілька тяжких статей Кримінального кодексу України:

ч. 6 ст. 152 — повторне зґвалтування малолітньої особи;

ч. 4 та ч. 6 ст. 153 — сексуальне насильство щодо дитини до 14 років;

ч. 2 ст. 156 — розбещення неповнолітніх.

Підозрюваний у ґвалтуванні падчерки / © Національна поліція Хмельницької області

Найсуворіша із цих статей передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі.

Зараз зловмисник чекає на вирок суду. Правоохоронці наголошують, що обвинувальний акт містить беззаперечні докази провини чоловіка.

