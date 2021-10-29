Вісім років ув’язнення — за підробку сертифікатів вакцинації: законопроєкт готовий для розгляду в Раді

Народні депутати збираються також збільшити розмір штрафу за використання таких підробок.
В Україні планують посилити покарання за виготовлення та використання підроблених COVID-сертифікатів. Відповідний законопроєкт народні депутати можуть ухвалити у вівторок, 2 листопада, на позачерговому засіданні Верховної Ради.
Про це повідомив голова комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".
За його словами, підготовлений для розгляду законопроєкт втричі посилює кримінальну відповідальність за підробку сертифікатів вакцинації і ПЛР-тестів.
“Якщо це багаторазове порушення щодо фальсифікації документів – це до восьми років позбавлення волі. Це щодо тих, хто виготовляє. Для тих хто користується, там адміністративна відповідальність також посилюється, там [штраф] за 50 тисяч гривень”, - повідомив він.
Нагадаємо, ексдепутатці Надії Савченко та її сестрі вручили підозру через підробку COVID-сертифікатів.