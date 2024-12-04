Вісім років за "злив" даних із держреєстрів: Рада не підтримала скандальний закон

Під удар могли потрапити журналісти-розслідувачі, нотаріуси та держреєстратори.
Рада провалила скандальний закон №10242, який викликав хвилю обурення у Мережі. У ньому йдеться про встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що оброблюється в публічних електронних реєстрах.
Про це написав народний депутат Ярослав Железняк.
Він зауважив, що:
- проти в цілому лише – 213;
- відправили на повторне друге – 229.
Железняк нагадав, що саме туди хитро вставили норму про повернення конфіскації корупціонерів, які пішли на угоди зі слідством.
"Відповідно постає запитання, а що з цим питанням? Наприклад, є наш законопроєкт №12269, який це виправляє….. і без зашквару", – підсумував нардеп.
Раніше йшлося про те, що Рада переглянула рішення щодо 9319. Ним виправляють законопроєкт про підвищення податків 11416д.
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