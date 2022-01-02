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Висипав вміст та підпалив: у Запоріжжі через вибух петарди госпіталізували 13-річного хлопця

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Висипав вміст та підпалив: у Запоріжжі через вибух петарди госпіталізували 13-річного хлопця

pixabay.com

У підлітка серйозні опіки.

У Запоріжжі у суботу, 1 січня, 13-річного хлопця госпіталізували через вибух петарди

Про це повідомили в Територіальному медичному об'єднанні "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Запорізької обласної ради. 

За даними медиків, інцидент трапився на вулиці Лахтинська. Там 13-річний підліток висипав вміст петарди та підпалив його. Через інцидент хлопець отримав численні опіки. 

"Після надання медичної допомоги, з термічним опіком полум'ям правої кісті І-ІІ ступенів, хлопець був госпіталізований до лікарні", - повідомили медики. 

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