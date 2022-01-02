Висипав вміст та підпалив: у Запоріжжі через вибух петарди госпіталізували 13-річного хлопця

У підлітка серйозні опіки.
У Запоріжжі у суботу, 1 січня, 13-річного хлопця госпіталізували через вибух петарди.
Про це повідомили в Територіальному медичному об'єднанні "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Запорізької обласної ради.
За даними медиків, інцидент трапився на вулиці Лахтинська. Там 13-річний підліток висипав вміст петарди та підпалив його. Через інцидент хлопець отримав численні опіки.
"Після надання медичної допомоги, з термічним опіком полум'ям правої кісті І-ІІ ступенів, хлопець був госпіталізований до лікарні", - повідомили медики.
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У м. Каліш, що у Польщі, напередодні Нового року, петарда влучила в око 25-річному громадянину України. Його терміново госпіталізували.
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