Висипав вміст та підпалив: у Запоріжжі через вибух петарди госпіталізували 13-річного хлопця

Висипав вміст та підпалив: у Запоріжжі через вибух петарди госпіталізували 13-річного хлопця

У підлітка серйозні опіки.

У Запоріжжі у суботу, 1 січня, 13-річного хлопця госпіталізували через вибух петарди.

Про це повідомили в Територіальному медичному об'єднанні "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Запорізької обласної ради.

За даними медиків, інцидент трапився на вулиці Лахтинська. Там 13-річний підліток висипав вміст петарди та підпалив його. Через інцидент хлопець отримав численні опіки.

"Після надання медичної допомоги, з термічним опіком полум'ям правої кісті І-ІІ ступенів, хлопець був госпіталізований до лікарні", - повідомили медики.

Нагадаємо:

Під час святкування Нового року традиційно кілька людей травмувалися через використання піротехніки. Комусь феєрверк влетів в обличчя, комусь травмувало руки, а комусь узагалі петардою відірвало палець.

У м. Каліш, що у Польщі, напередодні Нового року, петарда влучила в око 25-річному громадянину України. Його терміново госпіталізували.

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