"Вискочить циклон": синоптикиня попередила українців про суттєве погіршення погоди найближчими днями

Погода в Україні 2 грудня буде теплою.

Погода в Україні найближчими днями суттєво погіршиться. У регіонах падатиме дощ, сніг та буде потужний вітер.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"З найближчої перспективи: складною (погода. - Ред.), із опадами (дощ і сніг) та сильним вітром, очікується погода 6-7 грудня. Вискочить циклон", - попередила синоптикиня.

За даними Діденко, 2 грудня температура повітря дещо підвищиться. Протягом дня потепліє до +4+9 °С, на півдні навіть до +7+13 °С. Прохолодніше буде на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, де прогнозують від +2°С до +5 °С.

Крім того, протягом найближчих днів буде вітряно, 2 грудня пориви південно-західного вітру досягатимуть 7-14 м/с, а місцями - 15-20 м/с.

"Найближчої доби мокрий сніг переходитиме у дощ на заході та півночі України. У Києві завтра місцями невеликі опади. Вітер південно-західний, рвучкий, некомфортний. Вночі до -3 °С, вдень потепліє до +7°С. Надалі температура повітря знову почне знижуватися, згадає, що вже зима", - написала Діденко.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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