Військовий розповів, яку тактику бійці ЗСУ перейняли у "вагнерівців"

Торік, коли українці зайшли на позиції "вагнерівців", то останні були навіть без бронежилетів, в джинсах, кросівках і спортивних куртках з одним автоматом і двома магазинами.

Про це розповів командир розвідувального взводу 28 ОмБР Валід Ю, передає "Українська правда".

За його словами, "вагнерівці" бігали без нічого по полю, але бігали дуже швидко, тому що вони були легкі.

"А зараз ми майже не вилазимо з нір, тому що дрони висять постійно і роблять скиди", - каже військовий.

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Зокрема, ЗСУ перейняли тактику "вагнерівців" щодо нір.

"Вагнерівці перейняли це з Сирії, це такий спосіб оборони в пустелі, звідти це прийшло. Вони там цього навчилися, а ми навчилися в них. Ми чомусь у них вчимося, вони чомусь вчаться в нас. Так це працює", - додав він.

Також ми писали, що проєкт зі створення так званого "добровольчого корпусу" першого заступника ГРУ Володимира Алексєєва, який мав повністю витіснити та замінити ПВК "Вагнер", ризикує повторити долю дітища Євгена Пригожина. У підрозділах починають виникати проблеми із забезпеченням

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