"Висмикнув чеку": під Харковом хлопцеві вибухом відірвало фалангу пальця руки

Зараз підліток перебуває у лікарні.
У Чугуївському районі Харківської області під час використання піротехніки підліткові відірвало частину пальця.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харкоівській області.
Інцидент стався учора, 3 листопада на території дачного кооперативу поблизу села Коробочкине Чугуївського району. Компанія з 5 місцевих хлопців від 9 до 14 років виїхали на поля збирати залишки капусти.
На території дачного домоволодіння один з хлопців знайшов піротехнічний пристрій та відірвав чеку. В результаті стався вибух і 13-річному підліткові відірвало частину пальця.
Товарищі хлопця викликали поліцію і швидку медичну допомогу. Потерпілий з пораненням кисті доставлений до лікарні..
"Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, всі обставини події з’ясовуються", - зазначили у пресслужбі поліції.
Нагадаємо, що у Черкаській області загинув 14-річний підліток у результаті підриву на снаряді. Хлопець знайшов небезпечний предмет часів Другої світової війни і намагався його розібрати.
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