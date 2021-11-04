"Висмикнув чеку": під Харковом хлопцеві вибухом відірвало фалангу пальця руки

Зараз підліток перебуває у лікарні.

У Чугуївському районі Харківської області під час використання піротехніки підліткові відірвало частину пальця.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харкоівській області.

Інцидент стався учора, 3 листопада на території дачного кооперативу поблизу села Коробочкине Чугуївського району. Компанія з 5 місцевих хлопців від 9 до 14 років виїхали на поля збирати залишки капусти.

На території дачного домоволодіння один з хлопців знайшов піротехнічний пристрій та відірвав чеку. В результаті стався вибух і 13-річному підліткові відірвало частину пальця.

Товарищі хлопця викликали поліцію і швидку медичну допомогу. Потерпілий з пораненням кисті доставлений до лікарні..

"Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, всі обставини події з’ясовуються", - зазначили у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, що у Черкаській області загинув 14-річний підліток у результаті підриву на снаряді. Хлопець знайшов небезпечний предмет часів Другої світової війни і намагався його розібрати.

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