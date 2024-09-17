Вісьмох українців відзначено нагородою "Герой-рятувальник року": хто вони

У День рятівника президент Володимир Зеленський зустрівся з особовим складом Державної служби України з надзвичайних ситуацій, привітав зі святом і відзначив державними нагородами.

У День рятівника, 17 вересня, президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди найвідважнішим рятувальникам країни.

Про це повідомляє Офіс президента.

Одним з важливих моментів цієї події стало нагородження лауреатів Всеукраїнської акції "Герой-рятувальник року". Вісім українців та українок отримали відзнаку за неймовірну мужність та самопожертву в умовах загрози життю. Ці люди, не зважаючи на небезпеку, рятували інших.

Хто отримав нагороду "Герой-рятувальник року"

Щелепно-лицевий хірург "Охматдиту" Олег Голубченко. 8 липня цього року під час російського ракетного удару він проводив операцію. Медтехніка вийшла з ладу, але хірург знайшов альтернативні варіанти підтримки дихання та виніс дитину в укриття. Попри поранення допомагав рятувальникам і волонтерам розбирати завали лікарні.

Курсант Харківського національного університету внутрішніх справ Артем Макаров. Цьогоріч у квітні врятував восьмирічного хлопчика, якого намагалася втопити власна мати.

Поліцейський офіцер Новопільської громади Андрій Бібік. В одному із сіл помітив густий дим біля будинків. Горіла господарська будівля, вогонь міг поширитися на хати. Андрій Бібік урятував 13-річну дівчинку, немовля та двох собак.

Фахівець відділення персоналу ДСНС у Запорізькій області Юлія Оголіхіна. Під час відпочинку помітила в басейні дитину, яка тонула. Вона витягла дівчинку з води та надала першу медичну допомогу.

Військовослужбовець ЗСУ Андрій Лубенець. Важко поранений на війні, у вересні торік поблизу ставка почув крик 17-річного хлопця. Попри ушкоджену ногу Андрій доплив до нього та однією рукою штовхав 20 метрів. Патрульні поліцейські допомогли витягти хлопця з води та реанімувати.

Електромонтажник будівельного гіпермаркету Ігор Калашник. У травні цьогоріч після влучання російських авіабомб у гіпермаркет повністю знеструмив будівлю та допоміг евакуюватися чотирьом відвідувачам із задимленої зони. Крім того, витягнув із приміщення генераторні діжки з пальним, щоб запобігти новому вибуху.

Радіотелефоністка ДСНС Поліна Шолох. Перебуваючи на автомийці, почула крики жінки. Поряд із нею лежав хлопчик без ознак життя, якого дістали зі зливної ями. Поліна негайно розпочала серцево-легеневу реанімацію, і через кілька хвилин хлопчик дихав.

Вчитель фізкультури Олександр Жук. Біля озера почув крики про допомогу та побачив трьох дівчат у воді. Одна з них була вже без свідомості й тягнула подругу на дно. Олександр урятував двох із води, а третя дівчина змогла дістатися берега самостійно.

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