Виснажені, без води і в екскрементах: в яких умовах утримують тварин на фермі у Львові

Виснажені, без води і в екскрементах: в яких умовах утримують тварин на фермі у Львові

Громадські активісти звертаються до уряду, щоб на проблему звернули увагу.

У Львові на фермі нацуніверситету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Гжицького тварин утримують в жахливих умовах.

Про це повідомили в громадській організації "Зелена Сила".

Так, телята в стійлах знаходяться у власних екскрементах. Крім того, мають виснажений вигляд. За словами громадської організації, такий "догляд" за тваринами безпосередньо порушує українське законодавство.

“Телята знаходяться у власних екскрементах, на прив'язі і без постійного доступу до води. Все це порушує закон “Про затвердження Вимог до благополуччя сільськогосподарських тварин під час їх утримання”. Просимо Міністра Міністерство економіки України взяти під особистий контроль дане питання. Бо якщо не виконується наказ на фермах від вищих навчальних ветеринарних закладів, то що можна чекати від інших”, — розповіли в “Зеленій Силі”.

Нагадаємо, що у Рівненському районі нетверезий водій влетів у корів, які йшли дорогою. В результаті дві тварини загинули, ще чотири отримали травми.

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