Висновки невтішні: у МОЗ розповіли про дієвість ультразвукової терапії

Сьогодні є чимало "експертів", які наполягають на всесильності ультразвукової терапії у лікуванні найрізноманітніших захворювань.

Однак сучасні дослідження щодо дієвості ультразвуку – вкрай скептичні. Вони демонструють, що довгострокові переваги від застосування ультразвуку – мінімальні, а ефективність самого методу майже не відрізняється від фіктивного ультразвука.

Про це повідомляє МОЗ.

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Зокрема, до подібних висновків прийшла й Наомі Чінн із відділу спортивного здоров’я та фізичних вправ британського Університету Халла. Разом зі своїми колегами вона проаналізувала ефективність терапевтичного ультразвуку під час лікування пошкоджень м’яких тканин. Висновок – невтішний. Доказів виявилося недостатньо. З семи якісних досліджень, які вдалося знайти Чінн і команді в базах даних PubMed та Cochrane, лише два продемонстрували бодай мінімальну клінічну користь від лікування пошкоджених м’яких тканин за допомогою ультразвуку.

Різновид ультразвукової терапії – фонофорез – також не виправдав себе. Він передбачає використання ультразвуку для доставки терапевтичних препаратів, нібито покращуючи їх поглинання та проникнення через шкіру. Із застосуванням протизапального гелю процедура мала б полегшувати біль і зменшувати запалення у разі багатьох захворювань опорно-рухового апарату. Втім, доказів, що підтверджують його ефективність, – виявилося недостатньо. Особливо коли йдеться про лікування симптоматичного остеоартриту колінного суглоба.

Фахівці додають, що ультразвук не має жодних переваг порівняно з плацебо або 151 видом електротерапії в лікуванні колінного й кульшового остеоартрозу.

"Під час повномасштабної війни, розв'язаної Росією, ми не маємо права витрачати дорогоцінний час пацієнтів на неефективні, недоказові методи лікування та реабілітації. Наші люди потребують ефективної медичної допомоги і якісного відновлення", – резюмували у МОЗ.

Зауважимо, на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про безрецептурний продаж засобів екстреної контрацепції. Її підписали понад 25 тисяч українців.

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