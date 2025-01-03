"Висновки щодо України необґрунтовані": Лубінець розкритикував доповідь ООН

Україна надає доступ міжнародним організаціям до місць утримання військовополонених, а Росія їх просто не допускає. Попри це звіт ООН ігнорує неспівставні масштаби порушень щодо поводження з військовополоненими з боку РФ та України.

Про це заявив уповноваженого ВР України з прав людини Дмитро Лубінець

"Ознайомився із 41-ю періодичною доповіддю Управління Верховного комісара ООН з прав людини. У доповіді визнаються систематичні порушення Росією прав людини в Україні, зокрема атаки на цивільну інфраструктуру, страти та катування українських військовополонених, незаконна конфіскація майна на ТОТ України та залучення дітей до військової підготовки. Однак низка висновків ООН щодо України є хибними", – наголосив омбудсмен.

Лубінець підкреслив, що "категорично не погоджується" з тим, що в ООН не взяли до уваги рекомендації, надані офісом уповноваженого ВР України з прав людини.

"По-перше, щодо описаних у доповіді випадків катувань російських військовополонених в транзитних місцях, то Офіс Генпрокурора України розпочав кримінальне розслідування за описаними у доповіді фактами катувань у транзитному пункті, а Координаційний штаб, Генштаб ЗСУ та Міноборони України підтвердили, що розслідування триває", – зазначив Лубінець.

Він додав, що у доповіді не були враховані коментарі української сторони. Крім того, місця утримання російських військовополонених регулярно відвідують співробітники Офісу Омбудсмена та представники громадських організацій, які підтверджують, що умови там відповідають Женевській конвенції.

"По-друге, повідомлення про випадки катувань і жорстокого поводження з російськими військовополоненими, які вчиняються у місцях транзиту після їхньої евакуації з поля бою, потребують додаткової верифікації через уповноважені держоргани України", – наголосив омбудсмен.

За його словами, ООН фактично "ототожнює масштаби порушень" з боку України та РФ, навіть за відсутності повного доступу до місць утримання військовополонених у РФ.

"Всі ми бачимо, якими повертаються українці з російської неволі. До них застосовували катування, тортури, психологічний тиск, не давали належної медичної допомоги. Вони повертаються додому іноді з травмами, які несумісні із життям", – заявив Лубінець.

Омбудсмен підкреслив, що ООН мала б врахувати у своєму звіті неспівставні обсяги порушень з боку російської сторони.

"Мене обурює, що за поточним контекстом прикінцеві рекомендації Росії та Україні [однакові – ред.] – "дотримуватись міжнародного гуманітарного права". Тобто ООН зрівнює масштаби порушень, що є неприпустимим", – наголосив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, за інформацією Лубінця, росіяни намагаються залучити родини військовополонених до дестабілізації ситуації в Україні. Родичам українських військовополонених спочатку дають можливість поспілкуватися з полоненим, а потім змушують виконувати завдання з дестабілізації.

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