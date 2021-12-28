Висока температура, слабкість, блювота: у дитсадку під Харковом зафіксували масове захворювання дітей

Лікарі поставили вихованцям дитсадка попередні діагнози - гастроентероколіт. Також можливий COVID-19.
У Чугуївському районі Харківської області зареєстрували масове захворювання дітей. У вихованців дитсадка були ознаки отруєння.
Про це повідомляє пресслужба ДП "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України".
У дітей з Новопокровського дитячого садка були висока температура, слабкість, рідкі випорожнення, блювота. Усіх малюків із подібними проявами госпіталізували. Їх доправили до лікарні з 24 по 28 грудня.
Лікарі поставили вихованцям дитсадка попередні діагнози - гастроентероколіт. Також можливий COVID-19.
У Новопокровському дитячому садку проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
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