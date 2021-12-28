Висока температура, слабкість, блювота: у дитсадку під Харковом зафіксували масове захворювання дітей

Висока температура, слабкість, блювота: у дитсадку під Харковом зафіксували масове захворювання дітей

Лікарі поставили вихованцям дитсадка попередні діагнози - гастроентероколіт. Також можливий COVID-19.

У Чугуївському районі Харківської області зареєстрували масове захворювання дітей. У вихованців дитсадка були ознаки отруєння.

Про це повідомляє пресслужба ДП "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України".

У дітей з Новопокровського дитячого садка були висока температура, слабкість, рідкі випорожнення, блювота. Усіх малюків із подібними проявами госпіталізували. Їх доправили до лікарні з 24 по 28 грудня.

Лікарі поставили вихованцям дитсадка попередні діагнози - гастроентероколіт. Також можливий COVID-19.

У Новопокровському дитячому садку проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо:

У Львові вихованці притулку потрапили до лікарні після відвідин ресторану на свята.

Читайте також: