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Висока ймовірність обстрілу, США постачатимуть зброю через Грецію: головні новини ночі 28 січня 2024 року

Висока ймовірність обстрілу, США постачатимуть зброю через Грецію: головні новини ночі 28 січня 2024 року

Ракета "Калібр" / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Гуменюк заявила про дуже високу загрозу застосування "Калібрів" Читати далі –>
  • У низці регіонів повітряна тривога через загрозу балістики Читати далі –>
  • Загарбники атакували промисловий об’єкт у Кременчуці двома балістичними ракетами — ОВА Читати далі –>
  • Влада Греції дозволила передати Україні "застарілу" зброю Читати далі –>
  • Росія намагається "розкачати" ситуацію всередині США, щоб зірвати допомогу України - ISW Читати далі –>

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