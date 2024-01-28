Висока ймовірність обстрілу, США постачатимуть зброю через Грецію: головні новини ночі 28 січня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Гуменюк заявила про дуже високу загрозу застосування "Калібрів" Читати далі –>
- У низці регіонів повітряна тривога через загрозу балістики Читати далі –>
- Загарбники атакували промисловий об’єкт у Кременчуці двома балістичними ракетами — ОВА Читати далі –>
- Влада Греції дозволила передати Україні "застарілу" зброю Читати далі –>
- Росія намагається "розкачати" ситуацію всередині США, щоб зірвати допомогу України - ISW Читати далі –>
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