"Високий рівень відповідальності": у МОН назвали кількість вакцинованих освітян і області, у яких щеплюються найактивніше

В Україні повністю вакциновані понад 1 млн 75 тис. працівників освіти.
В Україні повністю вакциновані проти коронавірусу станом на кінець грудня 2021 року понад 90% працівників закладів освіти. Найбільше імунізованих педагогів у Дніпропетровській і Луганській областях.
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у Telegram-каналі.
"Станом на сьогодні двома дозами вакцини щеплено понад 1 млн 75 тис. працівників освіти, відповідно ми подолали поріг у 90%", - уточнив він.
За даними МОН, найбільше вакцинованих повним циклом працівників наразі в спеціалізованих закладах освіти - 96,14%; закладах професійної освіти - 93,39%, школи - 97,2%; садочки - 88,94%; заклади фахової передвищої освіти - 86,68%; вищої – 81,33%.
Найвищі показники щеплених двома дозами в областях:
- Дніпропетровська область – 95,85%;
- Луганська область – 95,37%;
- Черкаська область – 95,24%;
- Сумська область – 94,93%;
- Донецька область – 94,47%.
"Показники, які демонструють освітяни сьогодні, є доказом високого рівня відповідальності перед суспільством та країною. Упевнений, що спільними зусиллями й надалі будемо підвищувати темпи та показники, адже саме ми відповідаємо за безпечне середовище наших учнів", - зазначив Шкарлет.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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