"Високий рівень відповідальності": у МОН назвали кількість вакцинованих освітян і області, у яких щеплюються найактивніше

"Високий рівень відповідальності": у МОН назвали кількість вакцинованих освітян і області, у яких щеплюються найактивніше

В Україні повністю вакциновані понад 1 млн 75 тис. працівників освіти.

В Україні повністю вакциновані проти коронавірусу станом на кінець грудня 2021 року понад 90% працівників закладів освіти. Найбільше імунізованих педагогів у Дніпропетровській і Луганській областях.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у Telegram-каналі.

"Станом на сьогодні двома дозами вакцини щеплено понад 1 млн 75 тис. працівників освіти, відповідно ми подолали поріг у 90%", - уточнив він.

За даними МОН, найбільше вакцинованих повним циклом працівників наразі в спеціалізованих закладах освіти - 96,14%; закладах професійної освіти - 93,39%, школи - 97,2%; садочки - 88,94%; заклади фахової передвищої освіти - 86,68%; вищої – 81,33%.

Найвищі показники щеплених двома дозами в областях:

Дніпропетровська область – 95,85%;

Луганська область – 95,37%;

Черкаська область – 95,24%;

Сумська область – 94,93%;

Донецька область – 94,47%.

"Показники, які демонструють освітяни сьогодні, є доказом високого рівня відповідальності перед суспільством та країною. Упевнений, що спільними зусиллями й надалі будемо підвищувати темпи та показники, адже саме ми відповідаємо за безпечне середовище наших учнів", - зазначив Шкарлет.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Читайте також: