Висота хвиль до двох метрів: на Азовському морі очікується сильний шторм

Висота хвиль до двох метрів: на Азовському морі очікується сильний шторм

Негода вируватиме два дні.

Синоптики прогнозують сильний шторм на Азовському морі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у своєму Telegram.

Зазначається, що високі хвилі та сильний вітер очікують 29 листопада і вночі 30 листопада. Наголошують про II рівень небезпеки або "помаранчевий".

"На Азовському морі і в портах Маріуполя і Бердянська очікуються пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 15-20 дециметрів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, синоптики попередили українців про сильні пориви вітру на всій території країни у вівторок, 30 листопада. Зазначають, що негода накриє більшість регіонів України. У західних, північних областях, а також Києві вітер досягне 15-20 м/с. Як зазначається, такі показники відповідають жовтому рівню небезпеки.

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