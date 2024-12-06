Вистрелив юнаку в око: суд обрав запобіжний захід рівнянину

Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі для фігуранта.

2 грудня до поліції звернулися медики, які надавали допомогу парубку з вогнепальним проникаючим пораненням ока.

Про це повідомили у головному управлінні Національної поліції в Рівненській області.

Поліцейські встановили, що того дня близько 19:30 у Рівному на території одного з місцевих парків на майдані Просвіти зустрілися дві компанії молодиків, аби вирішити спільний конфлікт. Під час сутички 18-річний рівнянин навмання із пневматичного пістолету вистрілив близько 4 разів у компанію навпроти.

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Одна з куль влучила його однолітку в око. Зловмисник викинув пістолет та втік. Один зі знайомих потерпілого викликав медиків, які госпіталізували того до лікарні. Наступного дня оперативники встановили місцезнаходження фігуранта.

Слідчі за процесуального погодження прокуратури повідомили йому про підозру за ч.4 ст.296 КК України (хуліганство).

Суд обрав 18-річному жителю обласного центру запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту строком на 60 діб.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали п’ятьох поплічників російських спецслужб, які займалися підпалами в Україні на замовлення окупантів. Злочинці діяли на Київщині та Тернопільщині, намагаючись знищити військову техніку та адмінбудівлі за допомогою легкозаймистих сумішей.

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