Стрибнув з кабіни канатної дороги і потрапив під машину: з'явилося відео падіння хлопця у Харкові

Хлопець дивом вижив, його життя нині рятують медики.

Момент стрибка хлопця з кабінки канатної дороги у Харкові потрапив на відео. Після падіння його переїхав мікроавтобус.

Інцидент трапився 13 червня на вулиці Новгородській. Відео з місця події опинилося у розпорядженні Newsroom.

На ролику видно, як на канатну дорогу прийшла компанія з двох хлопців і дівчини на вигляд 17-18 років. Вони розділилися, так, що один з юнаків зайшов у кабіну один. Пізніше він скинув на землю свій рюкзак, який спіймав, ймовірно, ще один його товариш. Починаючи з 1:29 на відео видно, як людина стрибає з кабіни, після чого її збиває авто.

Інформацію підтвердив начальник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

За його словами, з кабінки канатки на дорогу стрибнула молода людина, після чого її переїхав мікроавтобус. Хлопець вижив. На місце події прибув реанімобіль швидкої допомоги, потерпілого зараз рятують медики. Також поруч працюють співробітники поліції.

За даними місцевого видання "Редпост", яке посилається на власні джерела, 18-річний хлопець спробував звести рахунки з життям і стрибнув з кабінки підвісної дороги на проїжджу частину вулиці, після чого його переїхало авто.

Юнак перебував у стані алкогольного сп'яніння, пишуть ЗМІ. Він отримав множинні переломи та закриту черепно-мозкову травму.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання