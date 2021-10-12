Вистрілив цуценяті в голову: в Рівненській області жорстокого вбивцю двох собак залишили на волі

Вистрілив цуценяті в голову: в Рівненській області жорстокого вбивцю двох собак залишили на волі

Йому суд призначив випробувальний термін на один рік.

У місті Здолбунів Рівненської області чоловік розстріляв з пневматичної гвинтівки двох цуценят, один з яких згодом помер.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як з'ясувалося, з гвинтівки 46-річний місцевий мешканець вистрілив цуценяті в голову, ще в одного малюка "всадив" дві кулі. На щастя, чотирилапого вдалося врятувати.

Що саме мотивувало чоловіка піти на злочин, невідомо. Однак згодом він активно співпрацював з судом і повністю визнав провину. Внаслідок чого йому призначили випробувальний термін в один рік.

“Суд визнав винним у вчиненні кримінального правопорушення і призначив чоловіку покарання у виді позбавлення волі на строк п’ять років. Втім, його звільнили від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку, один рік, не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього судом обов’язки. Зокрема, засуджений зобов’язаний періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи”, — додали в Нацполіції області.

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