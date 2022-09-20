Вистрілив в спину з рушниці, бо злякався: в Кам'янському чоловік жорстоко вбив місцевого мешканця

У Кам'янському на Дніпропетровщині чоловік з рушниці застрелив місцевого мешканця. Його тіло знайшли біля залізничної колії.

У Кам’янському чоловік з рушниці вистрілив в спину місцевому мешканцю. Від отриманої травми потерпілий помер.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, тіло чоловіка з кульовим пораненням спини знайшли біля залізничних колій. Поряд з місцем трагедіїї правоохоронці також згодом знайшли знаряддя вбивства - мисливську гладкоствольну рушницю.

Слідчі встановили особу загиблого чоловіка. Ним виявився 59-річний місцевий мешканець. Згодом вони затримали й підозрюваного у вбивстві - 40-річного громадянина.

Поліцейські попередньо встановили, що підозрюваний на платформі сьомого кілометру побачив двох чоловіків, які вийшли з-за гаражів та пішли в його сторону. Чи була загроза життю громадянина - незрозуміло, проте він дістав зброю і вистрілив в одного з місцевих.

“Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Кам`янською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (“Умисне вбивство”) КК України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу”, - підкреслили у пресслужбі Нацполіції.

Нагадаємо, що Рада взялася за посилення кордону з Росією і Білоруссю.

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