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Виступ Байдена перед Конгресом, нічна атака на Харківщину: головні новини ночі 8 березня 2024 року

Виступ Байдена перед Конгресом, нічна атака на Харківщину: головні новини ночі 8 березня 2024 року

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Російські загарбники обстріляли Харківщину — ОВА Читати далі –>
  • Посольства трьох країни повідомили про можливі теракти у Москві у найближчі 48 годин Читати далі –>
  • ЗМІ оприлюднили основні тези з виступу Байдена перед Конгресом Читати далі –>
  • Чехія завершила збір коштів на 800 тисяч снарядів для України Читати далі –>
  • Росія атакує Україну ударними БпЛА — Повітряні сили Читати далі –>

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