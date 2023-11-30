Виступ Лаврова на засіданні ОБСЄ: у Зеленського гостро відреагували

Виступ російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова на засіданні ОБСЄ у Скоп'є "ганьбить репутацію міжнародних інституцій".

Про це наголосив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він закликав світову спільноту політично ізолювати та виключити Росію із міжнародних організацій.

" Росія продовжує ганьбити репутацію міжнародних інституцій, руйнувати світові норми та знущатися з міжнародного права. Єдиною прийнятною стратегією щодо Росії сьогодні є її абсолютна політична ізоляція, обов’язкове припинення її членства в міжнародних організаціях і остаточна відмова надавати міжнародні платформи для російської війни", - написав він.

Подоляк зазначив, що Лавров " прямо заявив світові, що війна є хорошим інструментом зовнішньої політики, що масові вбивці мають право здійснювати військові злочини, що війна в Україні має тривати і загострити, що ті, хто використовує насильство та геноцидну військову практику як єдині аргументи власної зовнішньої політики, обов’язково повинні бути залучені до дискусій про принципи взаємної безпеки".

Нагадаємо, Лавров на засіданні ОБСЄ влаштував істерику через бойкот.

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