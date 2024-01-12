Виступ у Раді та новий пакет допомоги: до України прибуде британський прем'єр Сунак

Сьогодні, 12 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибуде із візитом до України. Зокрема, він виступить у Верховній Раді.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"А поки нагадаю, що з початку війни від них (британців – ред.) ми не тільки отримали потужну політичну підтримку та зброю, але і 2,04 млрд доларів допомоги у Бюджет. Є за що подякувати", – написав він.

Що відомо про візит

Як зазначається у Sky News, прем'єр Ріші Сунак підпише з президентом Володимиром Зеленським британсько-українську угоду про співробітництво в галузі безпеки. Йдеться про обмін розвідувальними даними, кібербезпеку, медичну та військову підготовку, а також оборонно-промислове співробітництво.

Щобільше, Велика Британія надасть Україні військову допомогу на суму 2,5 млрд фунтів стерлінгів (більше ніж 3 млрд доларів) у 2024-2025 роках. Це на 200 млн фунтів більше, ніж за попередні два роки.

Це відбувається на тлі побоювань, що інтерес до війни в Україні слабшає у міру того, як вона затягується. Крім того, фокус уваги дедалі частіше зміщується на інші конфлікти – криза на Близькому Сході (Ізраїль продовжує бомбардування Сектора Гази) та ситуація в Ємені (удари США та Великої Британії по військових об'єктах, пов'язаних із повстанцями-хуситами).

Журналісти BBC також деталізували, що близько 200 млн фунтів стерлінгів (понад 255 млн доларів) буде витрачено на дрони, які переважно будуть вироблені у Великій Британії. Він також включатиме 18 млрд фунтів стерлінгів (майже 23 млрд доларів) на гуманітарну допомогу, підтримку у зміцненні енергетичної інфраструктури України та додаткове фінансування онлайн-навчання англійській мові.

Сунак вчергове підкреслив продовження підтримки Києва з боку Великої Британії перед зустріччю з президентом Зеленським.

"Протягом двох років Україна з великою мужністю боролася, відбиваючи жорстоке російське вторгнення. Вони все ще борються, непохитно у своїй рішучості захистити свою країну та принципи свободи й демократії. Великобританія також не похитнеться. Ми будемо поряд з Україною, як у найтемніші години, так і в кращі часи", – наголосив британський лідер.

Раніше Зеленський провів телефонну розмову із Сунаком.

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