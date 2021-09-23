Виступ Зеленського в ООН і авіакатастрофа Ан-26 у РФ. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Президент України Володимир Зеленський закликав "оживити" ООН, порівнявши організацію з "супергероєм на пенсії, який забув, що він міг зробити". Читати далі –>
- Зеленський в ООН процитував Путіна російською і потролив РФ. Читати далі –>
- Управління з контролю за продуктами та лікарськими засобами США (FDA) схвалило щеплення людей похилого віку та пацієнтів з групи ризику третьою дозою вакцини від COVID-19, розробленою фармкомпанією Pfizer. Читати далі –>
- У Росії знайшли уламки літака Ан-26, який напередодні зник з радарів під Хабаровськом. Під час виконання польоту на його борту перебував екіпаж із шести людей. Читати далі –>
- 10-річна американка Хлоя Клем, яка у 2013 році стала зіркою Мережі завдяки кумедній реакції на несподівану поїздку до "Діснейленду", планує продати свій мем у форматі невзаємозамінного токена (NFT). Стартова ціна — 5 етерів (криптовалюта на платформі Ethereum) або приблизно 15 тисяч доларів. Читати далі –>